Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIBA Kadınlar EuroBasket
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya'ya 93-73 yenildi. Bu sonuçla 5'incilik maçına çıkma hakkı kazanan Almanya, Çekya'nın rakibi oldu. Potanın Perileri ise 7'ncilik müsabakasında Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak. Geri sayım sürerken basketbolseverler Türkiye-Litvanya basketbol maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Litvanya çeyrek final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında Litvanya karşısında parkeye çıkacak. Bu maçla birlikte 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke belli olacak. Potanın Perileri, Litvanya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak. Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçta 4 kez kazanan Türkiye, 3 defa mağlubiyet yaşamıştı. Peki Türkiye-Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Litvanya basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
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TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Litvanya basketbol maçı, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat saat 11.45'te başlayacak.
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TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Türkiye-Litvanya maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
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TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki link aracılığıyla Potanın Perileri'nin 7'ncilik maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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TÜRKİYE KAZANMASI HALİNDE DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE KATILACAK
Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, Litvanya-Türkiye maçıyla belirlenecek.
Beşincilik maçına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Almanya'nın beşincilik maçındaki rakibi Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.
Milliler, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.
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İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞILAŞACAK
Ay-yıldızlılar, Litvanya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.
Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçta 4 kez kazanan Türkiye, 3 defa mağlubiyet yaşadı.
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SON 3 RESMİ MAÇI AY-YILDIZLILAR KAZANDI
Türkiye, Litvanya ile oynadığı son 3 resmi maçtan galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 74-51 ve 67-55'lik skorlarla mağlup ettiği rakibini, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise 66-57 yendi.
Milli takım, Litvanya'ya karşı resmi maçlardaki diğer galibiyetini, 2009 Avrupa Şampiyonası'nda 69-66'lık skorla aldı.
Litvanya ise 2005, 2007 ve 2011'deki şampiyonalarda sırasıyla 82-76, 67-61 ve 64-58 galip geldi.
Ayrıca Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile mayısta oynadığı hazırlık maçını da 73-68 kazandı.