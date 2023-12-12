Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni takvimi belli oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni takvimi belli oldu. Festival dizisi, 13 Nisan'da başlayıp 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, önümüzdeki yıl 16 şehirde düzenlenecek. Festivalin takvimi belli oldu. 13 Nisan'da Adana'da başlayacak olan festival dizisi, 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek.
• Adana... 13 - 21 Nisan
• Şanlıurfa... 25 Mayıs - 2 Haziran
• Bursa... 1 - 9 Haziran
• Samsun... 8 - 16 Haziran
• Trabzon... 22 - 30 Haziran
• Van... 29 Haziran - 7 Temmuz
• Nevşehir... 3 - 11 Ağustos
• Erzurum... 17 - 25 Ağustos
• Çanakkale... 31 Ağustos - 8 Eylül
• Gaziantep... 14 - 22 Eylül
• Ankara... 21 - 29 Eylül
• Konya... 21 - 29 Eylül
• İstanbul... 28 - Eylül - 6 Ekim
• Diyarbakır... 12 - 20 Ekim
• İzmir... 26 Ekim - 3 Kasım
• Antalya... 2 - 10 Kasım