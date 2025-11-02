Türkiye Karting Şampiyonası’nda skandal!

Türkiye Karting Şampiyonası’nda büyük bir skandal yaşandı. Ünlü rallici Burak Çukurova’nın şampiyonada yarışan kızını geçtiği için yarışmacılardan olan Batuhan Emir Saraç’a fiziki ve iftira saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Araya girenler sayesinde darp edilmekten son anda kurtulduğu belirtilen Saraç, Türkiye Otomobil Sporları Federesyonu’na (TOSFED) şikayette bulunsa da Çukurova herhangi bir ceza almadı.

Batuhan Emir Saraç 6-30 yaş arasındaki minik ve genç pilotların katıldığı Türkiye Karting Şampiyonası’nda yaşanan bu olay, yarışa katılan sporcular ve veliler tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Batuhan Emir Saraç ve ailesi yaşanan olaya tepki göstererek, “Burak Çukurova, girmemesi gereken alana girip, fiziki ve iftira saldırısında bulundu. Orada bulunan minik ve genç sporcuların güvenliğini tehlikeye attı. Araya insanlar girmeseydi çok daha tatsız olaylar yaşanacaktı. TOSFED’e güvenimiz tam. Ne ceza alacağını merakla bekliyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.