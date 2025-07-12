Türkiye - İtalya: 2-3 (MAÇ SONUCU)
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde namağlup lider İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. A Milliler, güçlü rakibi karşısında setlerde 2-1 öne geçmesine rağmen salondan mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 11. maçında 3. mağlubiyetini alırken, İtalya 11'de 11 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında namağlup İtalya'ya 3-2 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan maçta Filenin Sultanları, güçlü rakibine 19-25, 25-21, 25-21, 20-25 ve 11-15'lik setlerle boyun eğdi.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla Milletler Ligi'nin Hollanda etabındaki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alırken, toplamda ise 11 maçta 8 galibiyette kaldı.
İtalya ise Milletler Ligi'ndeki 11. maçında 11. galibiyetini elde ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Sultanlar, Milletler Ligi lig etabındaki 12. ve son maçında 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan ile karşılaşacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Yaprak Erkek, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eylül Akarçeşme, Daliha Şahin)
İtalya: Degradi, Egonu, Danesi, Fahr, Orro, Sylla (Gennaro, Cambi, Antrapova, Nervini, Giovannini)
Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15