Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı: Dünya basınında geniş yer buldu

        Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı: Dünya basınında geniş yer buldu

        İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Washington Post, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önündeki önemli bir engeli kaldırdı" ifadelerine yer verirken, Guardian ve WSJ gözlerin Macaristan'a döndüğünü vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Bu karar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

        • 2

          ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ilgili haberinde, "Türkiye Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" başlığını kullandı.

        • 3

          Wall Street Journal, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı. İsveç'in ittifaka katılmak ve NATO'nun önemli ölçüde genişlemesini tamamlamak için artık yalnızca Macaristan'ın onayına ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

        • 4

          New York Times, "Türkiye, İsveç'in NATO hedefini destekliyor. TBMM'deki oylamada aylardır süren görüşmelerin ardından İskandinav ulusu askeri ittifaka katılmaya yaklaştı" açıklaması kullanıldı.

        • 5

          İngiliz The Guardian gazetesi de TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını duyurduğu haberinde Macaristan vurgusu yaptı. Haberde, "Oylamayla Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak yapılan NATO üyeliği başvurusunu hala onaylamayan tek üye olarak kaldı" ifadelerine yer verildi.

        • 6

          CNN International, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini bildirerek, "Türk Parlamentosu Salı günü İsveç'in NATO üyelik hedefini onaylamak için oy kullandı ve İskandinav ülkesini aylarca süren görüşmelerin ardından ittifaka katılmaya bir adım daha yaklaştırdı" sözlerine yer verdi.

        • 7

          Financial Times haberinde, "Türkiye İsveç'in NATO üyelik teklifini onayladı. Karar, Stockholm'ün Batı askeri ittifakına katılma girişiminde önemli bir adıma işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

        • 8

          ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, "Türkiye, İsveç'in NATO hedefini onaylayarak Orban'ı geride bıraktı. Diğer ülkeler, İsveç'in güçlü ordusunun ittifaka katılabilmesi için Macaristan'ın onay vermesini istiyor" başlığını kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi Haberi Görüntüle
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        Habertürk Anasayfa