Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı: Dünya basınında geniş yer buldu

İngiliz The Guardian gazetesi de TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını duyurduğu haberinde Macaristan vurgusu yaptı. Haberde, "Oylamayla Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak yapılan NATO üyeliği başvurusunu hala onaylamayan tek üye olarak kaldı" ifadelerine yer verildi.