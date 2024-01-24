Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı: Dünya basınında geniş yer buldu
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Washington Post, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önündeki önemli bir engeli kaldırdı" ifadelerine yer verirken, Guardian ve WSJ gözlerin Macaristan'a döndüğünü vurguladı
- 1
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Bu karar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
- 2
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ilgili haberinde, "Türkiye Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" başlığını kullandı.
- 3
Wall Street Journal, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı. İsveç'in ittifaka katılmak ve NATO'nun önemli ölçüde genişlemesini tamamlamak için artık yalnızca Macaristan'ın onayına ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.
-
- 4
New York Times, "Türkiye, İsveç'in NATO hedefini destekliyor. TBMM'deki oylamada aylardır süren görüşmelerin ardından İskandinav ulusu askeri ittifaka katılmaya yaklaştı" açıklaması kullanıldı.
- 5
İngiliz The Guardian gazetesi de TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını duyurduğu haberinde Macaristan vurgusu yaptı. Haberde, "Oylamayla Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak yapılan NATO üyeliği başvurusunu hala onaylamayan tek üye olarak kaldı" ifadelerine yer verildi.
- 6
CNN International, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini bildirerek, "Türk Parlamentosu Salı günü İsveç'in NATO üyelik hedefini onaylamak için oy kullandı ve İskandinav ülkesini aylarca süren görüşmelerin ardından ittifaka katılmaya bir adım daha yaklaştırdı" sözlerine yer verdi.
-
- 7
Financial Times haberinde, "Türkiye İsveç'in NATO üyelik teklifini onayladı. Karar, Stockholm'ün Batı askeri ittifakına katılma girişiminde önemli bir adıma işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
- 8
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, "Türkiye, İsveç'in NATO hedefini onaylayarak Orban'ı geride bıraktı. Diğer ülkeler, İsveç'in güçlü ordusunun ittifaka katılabilmesi için Macaristan'ın onay vermesini istiyor" başlığını kullandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.