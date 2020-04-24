Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - BURDUR

Vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.

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