Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne Avrupa Müze Forumu’ndan Özel Takdir Ödülü

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan olarak 29 Ekim 2023’te sanatseverlerle buluşmasının ardından, müzecilik dünyasının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından takdirnameyle ödüllendirildi.

Polonya’nın Bialystok kentinde düzenlenen The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansında gerçekleşen törende Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine kazandırdığı yeni perspektif ve tarihi unsurlarla harmanlanmış çağdaş mimarisi” sayesinde bu önemli takdirnameye layık görüldü.

Jüri, müzenin daha önce hak ettiği ilgiyi görmemiş sanat eserlerini öne çıkaran yenilikçi sergileme anlayışı, evrensel erişilebilirlik standartları ve ziyaretçilere sunduğu samimi atmosfer ile müze deneyimini yeniden tanımladığını vurguladı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin bu başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023 tarihinde ülkemize bir armağan olarak açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi o günden bugüne güçlü koleksiyonu, kalıcı ve süreli sergileri, koleksiyon koruma çalışmaları, yayınları, öğrenciler için atölyeleri, yetişkinlere yönelik öğrenme programı ve etkinlikleriyle kültür dünyamıza katkı sağlamak üzere çok yönlü ve kapsayıcı çalışmalarını sürdürüyor. 1940 yılında koleksiyonun ilk eserlerinin envantere kaydından bu yana 80 yılı aşkın bir çabanın sonucu açılan Müzemizin layık görüldüğü bu ödülü mutlulukla kabul ediyor; eserlerin değerli sanatçılarına, koleksiyonun oluşturulması, korunması ve Müze çatısına kavuşması için kuşaklardır çaba gösteren İş Bankası ve İş Sanat’ın çalışanlarına, Müze ekibimize ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Üreten ayrıca, “Ülkemizde yürütülen müzecilik faaliyetlerinin Avrupa’da gördüğü kabul ve takdiri ülkemiz açısından gurur verici buluyor, Avrupa Müze Forumu’na teşekkür ediyoruz” diye ekledi. Açıldığı günden bu yana Stevie, MUSE, MarCom, Felis ve Sardis gibi saygın organizasyonlarda başarı kazanan Müze, bu yeni takdirname ile sanat dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlarken Türkiye’nin sanat vizyonunu uluslararası arenada taçlandırdı.