Türkiye ile Bulgaristan 24. randevuda

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 24 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

İki ülke son olarak 8 Haziran 2015 tarihinde özel maçta İstanbul'da oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

