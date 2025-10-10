Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Türkiye ile Bulgaristan 24. randevuda

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'a konuk olacak A Milli Takım, rakibiyle 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan mücadelelerde Bulgaristan'ın galibiyet sayısında 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan ile 24. randevu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 24 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

        İki ülke son olarak 8 Haziran 2015 tarihinde özel maçta İstanbul'da oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa