Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri
EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız 3 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turvudaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kritik mücadelesi öncesi "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusu gündeme geldi. İşte, EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız F Grubu'nda Portekez'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte, EURO 2024 Türkiye gruptan çıkma ihtimalleri ile muhtemel rakipleri...
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TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
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Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.
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Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.
Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.
Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
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TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.
EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideri İngiltere ile karşılaşacak. İspanya ve İngiltere grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.