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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye Drift Şampiyonası HT Spor'da! - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Drift Şampiyonası HT Spor'da!

        2025 Türkiye Drift Şampiyonası heyecanı HT Spor'da yaşandı... 4 ayaktan oluşan yarışın ikinci etabını İbrahim Yücebaş kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:00
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        Türkiye Drift Şampiyonası HT Spor'da!
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        Lastikler takıldı, otomobiller dumanlar arasında dansa tutuştu...

        2025 Türkiye Drift Şampiyonası HT Spor'da yayınlandı, otomobil tutkunlarıysa ekran başında takip etti...

        16 sürücü, 2 araç... Görkemli figürler sergilendi, jüriler anlık değerlendirdi.

        Körfez Pisti'nde düzenlenecek şampiyona saat 15.30'da HT Spor'da yayınlandı. 4 ayaktan oluşan yarışın ikinci etabını İbrahim Yücebaş kazandı.

        Türkiye Drift Şampiyonası 2025 takvimi:

        3. ayak: 27-28 Eylül 2025

        4. ayak: 18-19 Ekim 2025

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        TÜRKİYE DRIFT ŞAMPİYONASI SEZON BOYUNCA HT SPOR’DA

        TOSFED - HT Spor iş birliği kapsamında yayınlanacak ikinci şampiyona olan 2025 Türkiye Drift Şampiyonası ise 18 Mayıs’ta TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde sezona merhaba dedi. Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarının, dumanlar arasında kapı kapıya mücadelesi pistte görsel bir şölen sunacak. Kendi tarzını, yeteneğini ve tekniğini konuşturan pilotların çeşitli kriterlere göre jüri puanlarıyla değerlendirildiği drift yarışları, otomobil tutkunlarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

        Türkiye Drift Şampiyonası 2025 sezonu, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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