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        Haberler Yaşam Türkiye'den Dolunay manzaraları

        Türkiye'den Dolunay manzaraları

        Türkiye'nin dört bir yanında, akşam saatlerinden itibaren belirmeye başlayan Dolunay görsel şölen sundu. İşte Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Karaman'a Dolunay manzaraları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:07
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          Türkiye'nin çeşitli kentlerinde beliren Dolunay, dün akşam saatlerinden itibaren güzel görüntüler oluşturdu. Dolunay, tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

          Ankara, Anıtkabir

        • 2

          Ankara, Anıtkabir

        • 3

          Ankara Kalesi

        • 4

          Ankara Kalesi

        • 5

          Ankara Kalesi

        • 6

          Ankara, Atakule

        • 7

          Ankara

        • 8

          İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi

        • 9

          İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi

        • 10

          İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi

        • 11

          İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi

        • 12

          İstanbul, Galata Kulesi

        • 13

          İstanbul, Galata Kulesi

        • 14

          İstanbul, Galata Kulesi

        • 15

          İzmir

        • 16

          Tekirdağ

        • 17

          Tekirdağ

        • 18

          Karaman

        • 19

          Karaman

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