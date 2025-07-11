Türkiye'den Dolunay manzaraları
Türkiye'nin dört bir yanında, akşam saatlerinden itibaren belirmeye başlayan Dolunay görsel şölen sundu. İşte Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Karaman'a Dolunay manzaraları...
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Türkiye'nin çeşitli kentlerinde beliren Dolunay, dün akşam saatlerinden itibaren güzel görüntüler oluşturdu. Dolunay, tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.
Ankara, Anıtkabir
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Ankara, Anıtkabir
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Ankara Kalesi
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Ankara Kalesi
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Ankara Kalesi
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Ankara, Atakule
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Ankara
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İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
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İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
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İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
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İstanbul, Topkapı Sarayı - Adalet Kulesi
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İstanbul, Galata Kulesi
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İstanbul, Galata Kulesi
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İstanbul, Galata Kulesi
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İzmir
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Tekirdağ
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Tekirdağ
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Karaman
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Karaman