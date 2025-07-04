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        Haberler Yaşam Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi

        Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da görüntülendi

        Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan fakat Türkiye'de nadir görülen kara leylek Malatya'da kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:03
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        Nadir görülen kara leylek Malatya'da!
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        Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Malatya'nın Darende ilçesinde görüntülendi.

        Darende Belediyesine ait sosyal tesisin çatısında uzun süre hareketsiz kalan kara leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Leylek, bölgeye gelen ekiplerce buradan alındı.

        Kara leyleğin tedavi altına alındığı belirtildi.

        Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha yüksek olan kara leylekler, Türkiye'de nadir görülüyor.

        Kara leylekler, diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

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        #kara leylek
        #Malatya
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