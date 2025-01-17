Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararı için beklenti anketi yayınlandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklama üzere. PPK toplantısına günler kala AA Finans 17 ekonomist ile yaptığı anketi paylaştı. Peki, TCMB Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi detayları...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. En son Aralık ayında faiz toplantısı yapan TCMB, faiz oranında indirime gitmişti. Ocak kararı beklenirken, AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi yayınlandı. Peki, TCMB Ocak faiz kararı için beklentiler ne yönde, ekonomistler ne diyor? İşte, detaylar...
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YILIN İLK TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB 2025 toplantı tarihleri açıklandı. PPK, yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak.
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TCMB FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.
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TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.