2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubu 8. maçlarını tamamladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği G grubunun 9. maçları Kasım ayında başlayacak. Türkiye Dünya Kupası elemeleri 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası elemeleri grup maçlarından 9. maçı kapsamında gerçekleşecek olan Türkiye-Cebelitarık karşılaşması 13 Kasım 2021 tarihinde saat 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Türkiye - Cebelitarık maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.