Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada rakiplerine göz açtırmayan ve oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanan Filenin Sultanları, Brezilya karşısına sekizde sekiz yapmak için sahaya çıkacak. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Filenin Sultanları VNL maç programı inceleniyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın 7’sini de kazanan Filenin Sultanları, sekizinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
Türkiye-Brezilya voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.
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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Filenin Sultanları’nın 8. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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KADRO
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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