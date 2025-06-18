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        Haberler Bilgi Spor Türkiye Basketbol Ligi final serisi 2. maç! Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 94-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler final serisinin ikinci maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:27
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        • 1

          Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde, ikinci müsabakanın ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı ise basketbolseverler tarafından araştırılan konular arasında. İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          FİNAL SERİSİ 2. MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30’da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla beİN CONNECT kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://beinconnect.tv/

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