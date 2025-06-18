Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 94-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler final serisinin ikinci maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde, ikinci müsabakanın ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı ise basketbolseverler tarafından araştırılan konular arasında. İşte karşılaşmanın detayları...
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FİNAL SERİSİ 2. MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30’da oynanacak.
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FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA CANLI İZLEME LİNKİ
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