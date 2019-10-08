Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli mi? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda 15 puan ile Fransa ve İzlanda'nın önünde lider konumda bulunan A Milli Takım, Arnavutluk maçında galibiyet alarak Fransa deplasmanına avantajlı çıkmak istiyor. Şenol Güneş, Arnavutluk karşısına ileri hatta Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'ı birlikte oynatmayı planlıyor. İşte Türkiye Arnavutluk maçına dair detaylar...

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arnavutluk karşılaşması 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

MİLLİ TAKIM'DAN DORUKHAN'A ZİYARET

A Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Dorukhan Toköz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı heyeti Dorukhan Toköz’ü unutmadı. Süper Lig’in 7. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat oldu. Ameliyatın ardından milliler, genç futbolcuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sahalardan 4 ay uzak kalacağı aktarılan Dorukhan’ın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadığı belirtildi. A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz ve babası Mustafa Toköz’e geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrılarak Riva’da devam eden kampa geri döndü.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)