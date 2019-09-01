01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye: 86 - Japonya: 67
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan),Ferdinand Pascual (Filipinler),Andris Aunkrogers (Letonya)
Türkiye: Doğuş Balbay 4, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 12, Ersan İlyasova 17, Semih Erden 8, Sertaç Şanlı 5, Furkan Korkmaz 10, Buğrahan Tuncer 7, Metecan Birsen 6, Yiğit Arslan
Japonya: Shinoyama 5, Hiejima, Hachimura 15, Watanabe 9, Fazekas 15, Baba 6, Joji Takeuchi 6, Tanaka 11, Ando
1. Periyot: 28-12
Devre: 47-35
3. Periyot: 67-49
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.
Maçın ilk bölümünde rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren milliler, Melih ve Cedi Osman'ın basketleriyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Türkiye, Ersan'ın da devreye girmesiyle dış atışlarda sayılar bulmaya devam etti ve 7. dakikada farkı 15 sayıya (23-8) çıkardı. A Milli Takım, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 1. periyodu 28-12 önde geçti.
Karşılaşmanın 2. periyoduna Ersan ile etkili başlayan Türkiye, 12. dakikada 31-13 üstünlük yakaladı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan milliler, hücumda ve savunmada düşüş yaşadı ve 16. dakikada farkın 11 sayıya (37-26) inmesini engelleyemedi. Melih'in üç sayılık basketleriyle tekrar etkili olan Türkiye, son dakika içinde top kayıpları yaşasa da ilk yarıyı 47-35 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısının ilk 2,5 dakikalık bölümünde her iki ekip isabet kaydedemedi. Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan milli takım, Japonya'nın ısrarlı alan savunmasını Doğuş ve Cedi Osman ile deldi. Ersan ve Furkan ile pota altında sayılar bulmaya devam eden Türkiye, 3. periyot sonunda 18 sayılık üstünlük (67-49) üstünlük yakaladı.
A Milli Takım, maçın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Zaman zaman temposu düşen son periyotta rahat oyununu sürdüren ayı-yıldızlılar karşılaşmayı 86-67 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!