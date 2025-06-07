Türkiye: 2 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU
Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Giriş: 07.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:34
Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında U18 Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kotoriba Stadında oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Hakan Argun ve 73. dakikada Emre Erdoğan kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 10 Haziran Salı günü Norveç ile oynayacağı maçla turnuvayı tamamlayacak.
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