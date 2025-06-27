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        Haberler Gündem Güncel Türkeli'de hayvan pazarları kapatıldı | Son dakika haberleri

        Türkeli'de şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesindeki hayvan pazarları, çevre ilçelerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:30
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        Türkeli'de hayvan pazarları kapatıldı
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        Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle ilçedeki hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Değerli yetiştiricilerimiz, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları ve hayvan hareketleri ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, hastalığın yayılmaması açısından oldukça önemlidir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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