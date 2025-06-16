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        Haberler Gündem Türkbükü'nde orman yangını çıktı

        Türkbükü'nde orman yangını çıktı

        Bodrum'un Türkbükü beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgesine sıçramasından endişe ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:08
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        Korkutan yangın
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'un Türkbükü beldesinin ormanlık alanında yangın çıktı.

        Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçramasından endişe ediliyor. Bölgede evleri olanlar, büyük bir korku yaşıyor.

        Orman yangının söndürülmesi için karadan ve havadan yoğun bir şekilde mücadele ediliyor.

        Bölgede evleri olan vatandaşlar da seferber olarak itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

        Türkbükü'nde yaşayanlar, orman yangınının yerleşim bölgesine ilerlemesini, endişe içinde takip ediyor.

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        #BODRUM
        #Türkbükü
        #orman yangını
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