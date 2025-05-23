Türkan Şoray: Kapadokya rüyalar âlemi
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, bir davet üzerine Nevşehir'e gitti. Şoray, etkinlik sonrası Kapadokya'yı ziyaret etti
Usta oyuncu Türkan Şoray, özel bir okulun daveti üzerine Nevşehir'e gitti.
Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Şoray, daha sonra Kapadokya'yı ziyaret etti.
Fotoğraflarını paylaşan usta oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti: Nevşehir, Kapadokya rüyalar âlemi gibi bir yer. Gittiğim Kapadokya’da doğa harikası yerlere bir kere daha hayran oldum. Okul öğrencilerinin, öğretmen ve velilerin sıcak sevgisiyle öyle güzel karşılandım ki, çok mutlu oldum. Bir kız öğrencinin kolundan çıkarıp bana taktığı boncuk bileziği hep saklayacağım.