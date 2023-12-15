"BENİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"



Gençlik yıllarında Irgat'ın tecrübesinden yararlandığını anlatan Türkan Şoray, "Setteki davranışı ve disiplininden etkilendim. Çok güzel çalıştık. Şair yanını sonradan öğrendim, beni hayrete düşürdü. Dış görünüşü gayet sert ifadeli biriydi, tanıdıkça ruhundaki fırtınalar yaşadığını hissettim. Neler yaşıyordu kim bilir… Şiirlerinden anladığım kadarıyla yaşamda pek mutlu değilmiş" ifadelerini kullandı.