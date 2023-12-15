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        Haberler Magazin Türkan Şoray, Cahit Irgat'ı andı: Beni hayrete düşürdü - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Beni hayrete düşürdü

        Türkan Şoray, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat'ın anma programına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:13
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          Cahit Irgat'ı anma programı, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda gerçekleşti.

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          Etkinlikte Türkan Şoray ile Cahit Irgat'ın rol aldığı 'Seninle Ölmek İstiyorum' filminden kesitler izletildi. Filmi izleyen Şoray'ın duygulandığı görüldü.

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          "ADINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

          Türkan Şoray, yaptığı konuşmada, Cahit Irgat'ı anma etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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          Irgat'ın adını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Şoray, 'Seninle Ölmek İstiyorum' filminin çekildiği yıllarda çok genç olduğunu kaydetti.

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          "BENİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

          Gençlik yıllarında Irgat'ın tecrübesinden yararlandığını anlatan Türkan Şoray, "Setteki davranışı ve disiplininden etkilendim. Çok güzel çalıştık. Şair yanını sonradan öğrendim, beni hayrete düşürdü. Dış görünüşü gayet sert ifadeli biriydi, tanıdıkça ruhundaki fırtınalar yaşadığını hissettim. Neler yaşıyordu kim bilir… Şiirlerinden anladığım kadarıyla yaşamda pek mutlu değilmiş" ifadelerini kullandı.

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          Konuşmaların ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Türkan Şoray'a plaket ve çiçek verdi.

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          CAHİT IRGAT HAKKINDA

          Lüleburgaz ilçesinde 1916'da dünyaya gelen Cahit Irgat, Edirne Öğretmen Okulunda eğitim gördüğü yıllarda birçok tiyatro oyununda görev almıştı.

          Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, şehir ve özel tiyatrolar ile birçok sinema filminde rol alan Irgat, şiirlerinin yanı sıra roman da yazmıştı.

          Irgat, 5 Haziran 1971'de İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

          Fotoğraflar: AA, DHA, AHT

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