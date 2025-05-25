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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Aşkı hissedebilmek yürek ister - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Aşkı hissedebilmek yürek ister

        Türkan Şoray, katıldığı söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Şoray, 'Aşkın yaşı var mı?' sorusuna; "İnsanlar aşkında çöllere düşmüş. Aşkı hissedebilmek de yürek ister" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 25.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:35
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        "Yürek ister"
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        Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sahneye dans ederek çıkan Şoray, 'Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz' şarkısını söyledi.

        Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta sanatçı, sanat yolculuğundaki deneyimlerini samimiyetle paylaşarak yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Sınav haftası öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla üniversiteye geldiğini belirten Türkan Şoray; "Öğrencilerle olmak benim için her zaman mutluluktur. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki hepsi en iyi derecelerle başarılı olacaklardır" dedi.

        Söyleşinin moderatörlüğünü Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan üstlendi. Prof. Dr. Özcan, etkinlik boyunca Türkan Şoray’ın kariyerinden ilham verici anekdotlar paylaşmasını sağladı. Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, konuşmasında; "Türkan Şoray Kanunu aynı zamanda Biruni Kanunu’dur. Doğru olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak ve bu güzel ülkeye faydalı hizmetlerde bulunmak hepimizin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı.

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        "İNSANLAR ÇÖLLERE DÜŞMÜŞ"

        Türkan Şoray, 'Aşkın yaşı var mı?' sorusuna; "İnsanlar aşkında çöllere düşmüş. Bütün Anadolu ozanları aşk üzerine destanlar türküler yazmışlar. Onun için aşk hangi yaşta olursa olsun çok güzel bir duygu. Aşkı hissedebilmek de yürek ister" şeklinde cevap verdi.

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        #Türkan Şoray
        #aşk
        #üniversite

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