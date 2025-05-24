Türkan Şoray'a sorulan kirpik sorusu alay konusu oldu
Türkan Şoray, bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Ancak konuşma sırasında sunucunun Şoray'a yönelttiği; "Türkan Şoray kirpiği bir terim oldu. Bu tarz nasıl oldu?" sorusu, sosyal medyada alay konusu oldu
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşinin moderatörlüğünü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan yaptı.İlknur Özcan ve Türkan Şoray
'KİRPİK' SORUSU ŞAŞIRTTI
Ancak programın ilerleyen dakikalarında Türkan Şoray'a; "Türkan Şoray kirpiği bir terim oldu. Bu tarz nasıl oldu?" sorusu yöneltildi.
Bu soru karşısında şaşıran Türkan Şoray, "Bilmiyorum" dedi. Şoray, daha sonra durumu bir nebze kurtarabilmek adına geçtiğimiz aylarda 'Turkish delight (Türk lokumu) adı altında TikTok'ta viral olan makyajı anlattı.
Türkan Şoray'a yöneltilen soru sosyal medyada alay konusu oldu ve "O kadar sorulacak şey varken sora sora bunu mu sordunuz?", "Ne saçma bir soru", "Bu soru, 40 yıl aklıma gelmezdi" ve "Ne kadar dâhiyane bir soru" yorumları yapıldı.
Fotoğraflar: Instagram, AA