Türk futbolunun genç yeteneği Kenan Yıldız'ın öne çıkan özellikleri

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Genç oyuncunun bu özelliğinin üzerinde çalışarak zamanla daha iyi olacağı öngörülürken, Yıldız'ın öne çıkan bazı güçlü yönleri ise şöyle sıralanmakta:

*Çok iyi oyun kurması.

*Fiziksel olarak çok iyi gelişmesinin yanında iyi bir kondisyona sahip olması.

*Oyunu dikey olarak oynaması ve topu hızlı ceza sahasına getirmesi.

*Top saklama, top kontrolü ve top sürmede çok iyi olması.