Türk devleri peşindeydi: Cherki, Premier Lig'e gidiyor!

Geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde adı sık sık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oluyor.

The Telegraph'tayer alan habere göre; Manchester City, Cherki için pazarlık masasına oturdu.

Haberde, İngiliz ekibinin maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz'in yerine 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdığı bilgisi yer aldı. Ayrıca Fransız 20-25 milyon sterlin civarı bir bonservis bedeli olduğu aktarıldı.

Bu sezon parlamaya devam eden Cherki, tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda ise 12 gol atıp 20 de asist yaptı.