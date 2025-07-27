Türk boksör Umut Camkıran, altın kemerini nakavtla korudu!

Türk boksör Umut Camkıran'dan memleketi Tunceli'de büyük bir başarıya daha imza attı... Ay-yıldızlı boksör, WBC Asya şampiyonluk kemerini korumak için Kuzey Makedonyalı Todorche Cvetkov ile kozlarını paylaştı.

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Tunceli Atatürk Stadyumu'na kurulan özel ringde rakibiyle karşılaşan Umut Camkıran, Cvetkov'u nakavt ederek WBC Asya ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanını korumayı başardı.

Keyifli müsabaka HT Spor TV ve HT Spor Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken, tüm Türkiye Umut'un zaferini HT Spor'da takip etti.