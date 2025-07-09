Turhal'da kaybolan Evrim'den 7 yıldır haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde kaybolan Evrim Atış'tan 2 bin 556 gündür haber alınamıyor.

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İHA'nın haberine göre, 3.5 yaşındaki Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadır önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakıldı. Evrim kısa bir süre sonra kayboldu.

Kendi imkânlarıyla kızlarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de hiçbir ize rastlanılmadı.

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Kayıp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı.

Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmesi ile açılan mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklandı.

Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aradan geçen 7 yıla rağmen Evrim'den hiç bir haber alınamadı.