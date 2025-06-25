Turgut Tunçalp baba oldu
Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, uzun süredir bekledikleri evlat mutluluğuna ulaştı. Çiftin oğulları 'Pamir' dünyaya geldi
2019 yılında İlayda Atmaca ile evlenen oyuncu Turgut Tunçalp, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında açıklamalarda bulunan Tunçalp, eşiyle bir dönem çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiklerini, ancak uzun bir bekleyişin ardından baba olacağını söylemişti.
Oyuncu, oğlunu kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Tunçalp, oğluna 'Pamir' adını verdiklerini duyurdu. Mutluluğunu; "Hoş geldin oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram