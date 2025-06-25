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        Haberler Magazin Turgut Tunçalp baba oldu - Magazin haberleri

        Turgut Tunçalp baba oldu

        Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, uzun süredir bekledikleri evlat mutluluğuna ulaştı. Çiftin oğulları 'Pamir' dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:06
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        Baba oldu
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        2019 yılında İlayda Atmaca ile evlenen oyuncu Turgut Tunçalp, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.

        Geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında açıklamalarda bulunan Tunçalp, eşiyle bir dönem çocuk sahibi olmaktan vazgeçtiklerini, ancak uzun bir bekleyişin ardından baba olacağını söylemişti.

        Oyuncu, oğlunu kucağına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Tunçalp, oğluna 'Pamir' adını verdiklerini duyurdu. Mutluluğunu; "Hoş geldin oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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