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        Haberler Magazin Turgut Tunçalp, baba olacağını açıkladı - Magazin haberleri

        Turgut Tunçalp, baba olacağını açıkladı

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Turgut Tunçalp oldu. Oyuncu, uzun süren bekleyişin ardından baba olmaya hazırlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:46
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        Baba olacağını açıkladı
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        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Oyuncu Turgut Tunçalp oldu. Tunçalp, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        Uzun süredir beklediği babalık müjdesini veren Turgut Tunçalp, 2019'da evlendiği eşi İlayda Atmaca'nın 7 aylık hamile olduğunu ve bir erkek bebekleri olacağını şu sözlerle duyurdu; "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu, şu an 7 aylık hamile. Mucize gibi... Cinsiyeti erkek, adın; Pamir koyacağız."

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        "HİPERATİF BİR ÇOCUKTUM"

        Çocukluğuna dair ilginç anılarını paylaşan 49 yaşındaki Turgut Tunçalp sözlerine şöyle devam etti; "Perdeleri tutuşturup evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum, ailem; 4 – 5 saat sonra beni caddenin karşında buluyormuş."

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        #Turgut Tunçalp
        #Aslı Şafakla işin aslı

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