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        Haberler Magazin Turabi Çamkıran, ABD'de çıkan yangında mal varlığını kaybetti - Magazin haberleri

        Turabi Çamkıran, ABD'de çıkan yangında mal varlığını kaybetti

        ABD'nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden biri de Turabi Çamkıran oldu. Çamkıran, kaybını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Her şeyim kül olmuş"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:26
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        ABD'de çıkan yangında mal varlığını kaybetti
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        ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles şehrinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, bölgede birçok alanı küle çevirirken, Hollywood yıldızlarının lüks malikaneleri de büyük zarar gördü.

        Paris Hilton, Mandy Moore ve Leighton Meester-Adam Brody çifti gibi isimlerin evleri yangında kül olurken, Jamie Lee Curtis ve James Woods gibi yıldızlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

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        Yangından etkilenenler arasında, ABD’de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasının şampiyonu Turabi Çamkıran da yer aldı.

        Turabi Çamkıran, yangında evini ve arabasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu; "Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim"

        Los Angeles’ta çıkan yangında, ünlülerin evlerinin de bulunduğu bölgelerde lüks malikaneler büyük ölçüde zarar gördü. Yangının etkisiyle California’daki birçok kişi tahliye edilirken, yetkililer yangının neden olduğu hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #turabi çamkıran

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