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        Haberler Spor Diğer TUR2024'e Tobias Andresen damgası - Diğer Haberleri

        TUR2024'e Tobias Andresen damgası

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir Karşıyaka'da son bulan 7. etabını nefes kesen sprint ile DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen kazandı. Andresen'in hem bu turdaki hem de kariyerindeki 3. etap zaferi olurken DSM de 7 etaptan 5'inde podyumda birinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:39
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        • 1

          59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 125.4 kilometrelik İzmir (Çeşme)-İzmir etabını DSM Firmenich takımından Tobias Andresen 2 saat 50 dakika 57 saniye ile kazanarak üçüncü etap zaferini elde etti. Turkuaz Mayo ise Frank Van Der Broeken’de kalmaya devam etti.

          ŞAMPİYON SON GÜNE KALDI

          Tırmanış etabında birinci gelen sporcu ile genel ferdi klasmanda Turkuaz mayoyu kazanma adına mücadele eden sporcuların zaman farklarının birbirine çok yakın olması, yarınki istanbul - İstanbul etabının geçmiş yılların aksine belirleyici olması bekleniyor.

          ZAMAN FARKLARI ÇOK YAKIN

          DSM-Firmenich takımının sporcusu Frank Van Den Broek, 23 saat 02 saniye 11 salise ile genel ferdi klasmanda birinci durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Merhavi Kudüs ile arasındaki zaman farkı 4 saniye, üçüncü Paul Double ile zaman farkı 9 saniye... İzmir Çeşme - İzmir etabına başlarken son durum bu şekilde idi.

        • 2

          ALAÇATI STARTI RÜZGARLIYDI

          152 sporcu saat 11.39'da İzmir-Çeşme D-100 Karayolu istikametinde start aldı. Ege'nin rüzgarıyla ünlü Alaçatı mevkii yine sporcuları rüzgarla uğurladı. Etabın hemen başında bir kaçış grubu oluştu. Serdar Depe (Spor Toto) ve Marcin Budzinski (Mazowsze) 15 saniye farkla önde pedal basarken arayı açamadan 12. kilometrede yakalandılar.

          PELOTON İKİYE BÖLÜNDÜ

          20. kilometrede peloton ikiye bölündü. Yaklaşık 25-30 kişilik bir grup biraz geride kaldı. 22. kilometrede ön tarafta altı kişilik bir kaçış grubu oluşmuştu peloton onu da yakaladı ve yeniden tüm sporcular birlikte pedal basmaya devam etti.

        • 3

          KAÇANLAR YAKALANIYOR

          Bir kilometre sonra Q36.5 Pro Cycling Team takımından Negasi Abreha tek başına atak yaparak arayı 15 saniye açtı ama o da yakalandı. İki bisikletçi yeniden kaçmayı başardı. 27. kilometrede James Whelan (Q36.5) ve Natnael Berhane (Beykoz) önce 55 saniye farkla ön grupta hızlandı sonra arayı 1 dakika 30, 35. kilometrede de 2 dakikaya kadar çıkardı. Kaçış grubu her geçen saniye zaman farkını artırarak gelmeye başladı. Son zaman farkı 3 dakika 40 saniye olarak verildi.

          TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

          Etabın 48,7. kilometresinde kategori 3'ten puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Etabın başından bu yana kaçış grubundan sonra ilk kez peloton bir prim kapısını toplu halde geçerek geride bıraktı. Sonuçlar şöyle.

          1-James Whelan (Q36.5)

          2-Natnael Berhane (Beykoz Belediyespor)

          3-Vinzent Dorn (Bike Aid)

        • 4

          Prim kapısı geçildikten sonra yarışta ilk 1 saat de tamamlanmış oldu. Hakem heyeti ortalama hızı 45 kilometre olarak açıkladı ki, bu da oldukça yüksek bir tempo idi. Zaman farkı da 4 dakikaya çıktı. Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn matematiksel olarak Türk Hava Yolları sponsorluğundaki 'Dağların Kralı' olarak adlandırılan Kırmızı mayoyu garantiledi. Böylece Beyaz'dan sonra ikinci mayonun da sahibi olarak büyük bir başarı elde etti. Pelotona tempo vermeye çalışan iki takım var DSM ve Corratec sürekli pelotonun önünde hız limitlerini zorluyorlar.

          SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

          73,6 kilometrede sprint kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

          1-Natnael Berhane (Bekoz Belediyespor)

          2-James Whelan (Q36.5)

          3-Ryan Mullen (Bora Hansgrohe)

          TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI GEÇİLDİ

          86. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi ve böylece etabın tüm prim kapıları geride bırakılmış oldu. Sonuçlar şöyle:

          1-Natnael Berhane (Beykoz Belediyespor

          2-James Whelan (Q36.5)

          3-Vinzent Dorn (Bike Aid)

        • 5

          2 KİLOMETRE KALA KAZA OLDU

          Kapı geçildikten sonra öndeki ikili ile peloton arasındaki zaman farkı iyice erimeye başladı. Finişe 20 kilometre kala fark 56 saniyeye kadar indi. Daha sonra da 42 saniyeye kadar düştü. Artık pelotonun etaba toplu halde bir finişle girmesi iyice şekillenmiş oldu. 2 kilometre kala son virajda kaza oldu. Ancak düşenlerin büyük bölümü devam etti. Son metrelerde Tobias Andresen yine klasını gösterdi ve etabı kazanmayı bildi.

        • 6

          7. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

          Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi.

          Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu DSM-firmenich takımından Tobias Andresen elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali giydirdi.

          Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu İzmir İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

          Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir giydirdi.

        • 7

          TUR YARIN SONA ERİYOR

          59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul - İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek. Etabın startı saat 11.00'de Çırağan Sarayı önünden verilecek. Finişinde tahmini 13.30 sularında Sultanahmet Meydanı'nda (At Meydanı) yapılması bekleniyor.

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