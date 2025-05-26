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        Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Tüp mide ameliyatı, obeziteyle mücadelede en sık uygulanan cerrahi yöntemlerden biridir. Bu işlemde midenin yaklaşık %75-80'i alınarak mide, ince uzun bir tüp haline getirilir. Böylece hem daha az gıda alımı sağlanır hem de iştahı artıran ghrelin hormonunun üretimi azalır. Ameliyatın başarısı sadece cerrahi müdahaleye değil, sonrasında uygulanan beslenme programına da büyük ölçüde bağlıdır. Tüp mide ameliyatı sonrası doğru beslenme hem kilo kaybını hızlandırır hem de olası komplikasyonları önler. Peki Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 22:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:18
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        Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ne Yenir?
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        Ameliyat Sonrası Beslenme Aşamaları

        Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme, genellikle 4 aşamalı bir süreç halinde planlanır. Bu aşamalar, midenin iyileşme sürecine göre düzenlenir.

        Berrak Sıvı Dönemi (İlk 1-3 Gün) Ameliyat sonrası ilk birkaç gün yalnızca berrak sıvılar tüketilebilir. Bu dönemde mide son derece hassastır ve sindirimi kolay sıvılar tercih edilmelidir.

        Tüketilebilecekler:

        Su

        Et, tavuk veya sebze suyu (tuzsuz ve yağsız)

        Şekersiz komposto suyu

        Bitki çayları

        Şekersiz jelatin

        Dikkat edilmesi gerekenler:

        Sıvılar yudum yudum, küçük miktarlarda içilmelidir.

        Gazlı, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır.

        Tam Sıvı Dönemi (1. Hafta) Bu aşamada sıvıların biraz daha yoğun hale gelmesine izin verilir. Protein alımı artırılmaya başlanır.

        Tüketilebilecekler:

        Laktozsuz süt

        Süzülmüş çorbalar (mercimek, sebze)

        Protein tozu ile hazırlanan içecekler

        Yoğurt ve kefir (az yağlı ve şekersiz)

        Dikkat edilmesi gerekenler:

        Günde en az 60 gram protein alınmalı, gerekirse takviye ile desteklenmelidir.

        Günlük sıvı alımı 1,5-2 litreyi bulmalıdır.

        Püre Dönemi (2-4. Hafta) Mide artık daha yoğun kıvamdaki besinleri tolere etmeye başlar. Besinler blenderdan geçirilmiş ya da çatalla ezilmiş olmalıdır.

        Tüketilebilecekler:

        Sebze püreleri

        Haşlanmış ve ezilmiş tavuk, balık

        Püre haline getirilmiş meyveler (muz, elma gibi)

        Az yağlı süzme yoğurt

        Yulaf lapası

        Dikkat edilmesi gerekenler:

        Her lokma çok iyi çiğnenmeli veya püre haline getirilmeli

        Öğünler küçük porsiyonlar halinde ve yavaş yenmelidir

        Yumuşak Katı Dönemi (5-6. Hafta) Bu dönemde iyi pişirilmiş ve yumuşak dokulu katı gıdalara geçiş yapılır. Katı gıdalara geçerken protein öncelikli beslenme hedeflenmelidir.

        Tüketilebilecekler:

        Izgara veya haşlanmış tavuk, balık

        Yumuşak sebze yemekleri

        Omlet, haşlanmış yumurta

        Pişmiş meyveler

        Tam tahıllı ezmeler (az miktarda)

        Dikkat edilmesi gerekenler:

        Katı gıdalarla birlikte sıvı tüketilmemeli, yemekten en az 30 dakika önce ve sonra su içilmelidir.

        Yemek süresi 20-30 dakikaya yayılmalı, doygunluk hissedildiğinde yemek bırakılmalıdır.

        Uzun Vadeli Beslenme Alışkanlıkları

        Ameliyatın ardından 6. haftadan sonra, bireyler yavaş yavaş normal, sağlıklı bir beslenme düzenine geçebilir. Ancak bu süreçte aşağıdaki kurallar kalıcı olmalıdır:

        Protein öncelikli beslenme: Günde en az 60-80 gram protein alınmalı.

        Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınma: Tatlı, hamur işi, gazlı içecekler gibi boş kalorili gıdalar tüketilmemeli.

        Doymuş yağ ve kızartmalardan uzak durma: Az yağlı pişirme yöntemleri (haşlama, buğulama, ızgara) tercih edilmeli.

        Lifli besinlere kontrollü geçiş: Bağırsak düzenini sağlamak için sebze ve tam tahıllar azar azar diyete eklenmeli.

        Bol su tüketimi: Günlük 1,5-2 litre su içilmeli ancak yemeklerle birlikte değil, aralarda alınmalıdır.

        Vitamin ve mineral takviyeleri: Mide hacmi azaldığı için yetersiz besin alımı görülebilir. Doktorun önerdiği multivitamin, demir, B12 ve D vitamini takviyeleri düzenli kullanılmalıdır.

        Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

        Hızlı yemek yeme, yeterince çiğnememe ve aşırı besin alımı mide bulantısı, kusma veya dumping sendromu gibi sorunlara yol açabilir.

        Mide hacmi küçüldüğü için az ama sık beslenme (günde 5-6 öğün) önerilir.

        Fiziksel aktivite, beslenme kadar önemlidir; ameliyat sonrası doktor onayıyla yürüyüş gibi hafif egzersizlere başlanmalıdır.

        Tüp mide ameliyatı sonrası uygulanan beslenme düzeni, ameliyatın başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Aşamalar halinde ilerleyen ve her biri dikkatle uygulanması gereken bu süreçte; dengeli, protein ağırlıklı, düşük yağ ve şekersiz bir beslenme şekli hem kilo kaybını hızlandırır hem de kişinin sağlığını korur. Beslenme süreci boyunca bir diyetisyen eşliğinde hareket etmek, kalıcı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek açısından büyük önem taşır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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