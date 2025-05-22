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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'nin iki ilçesi doğalgaza kavuştu | Son dakika haberleri

        Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğalgaza kavuştu

        Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ve Çemişgezek ilçelerine doğalgaz verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:48
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        Tunceli'nin iki ilçesi doğalgaza kavuştu
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        Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde bir süre önce başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

        Bu kapsamda iki ilçede, doğalgazın hizmete sunulması amacıyla törenler düzenlendi.

        Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçelere ilk kez doğalgaz verilmesine başlandı.

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        #doğalgaz
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