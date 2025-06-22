Keneden 2 ölüm daha!
Kene iki can daha aldı. Tunceli'de yaşanan olayda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Elazığ'a sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ta da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi
Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki Haydar Kemaç, hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemaç, burada sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.
TOKAT'TAN DA ACI HABER
AA'da yer alan habere göre de Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı.
Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.