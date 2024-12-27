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        Haberler Yaşam Tunceli'de yeni yılın gelişi Gağan geleneğiyle kutlandı

        Tunceli'de yeni yılın gelişi Gağan geleneğiyle kutlandı

        Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla Gağan etkinliği düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:24
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        Yeni yılın gelişi Gağan geleneğiyle kutlandı
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        Tunceli'deki bazı dernekler tarafından, kaybolmaya yüz tutmuş Gağan geleneğinin canlandırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte yöresel kıyafet giyen 3 kişi, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

        Esnafı da ziyaret eden gruptakiler, karşılaştıkları vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin dağıtılarak birlikte yenmesiyle sona erdi.

        GAĞAN TEMİZLİK, ADALET VE BÖLÜŞME ANLAMINA GELİYOR

        Etkinliğe katılan Mehmet Yüksel, 'Gağan' geleneğiyle eski yılın uğurlanarak yeni senenin karşılandığını söyledi.

        Gağanın temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geldiğini ifade eden Yüksel, "Ayrıca Gağan'da, yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilir. Gağan, bu toplumu ayakta tutan en önemli inançlardan biridir. Eskiden köylerde yapılırdı, şimdi ise yaşatılması için şehirlerde de yapılıyor" dedi.

        Yüksel, davul zurna eşliğinde esnafın ziyaret edildiğini belirterek, "Toplanan yiyecekleri etkinlik sonunda bölüşüyoruz. Gağan bir yerde de paylaşmadır ve yoksul insanlara destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Cemal Akbayin de Gağan etkinliklerinin kentte yaklaşık 1 ay boyunca devam ettiğini dile getirdi.

        Yöresel kıyafetler giyerek geleneği canlandırdıklarını anlatan Akbayin, "Grubumuzdaki 3 kişinin ayrı ayrı görevleri var. Davul zurnayla birlikte oyunlar oynuyoruz, esnafı ziyaret ediyoruz. Karşılaştığımız çocukların, gençlerin ve yaşlıların yeni yılını kutluyoruz" diye konuştu.

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        #Gağan geleneği
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