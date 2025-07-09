Nehrin kurak dönemlerinde, bölgede yapılan barajların büyük önem taşıdığını kaydeden Yorulmaz, "Bu noktada barajlar çok önemli. Şu anda Çömlekköy Barajı yapılıyor, tabii ki bir nebze olsun faydası olur ama taşıma suyuyla değirmen dönmez. Tunca’da su olursa buraya aktaracak diyorlar ama şu anda Tunca’da su yok ve aktaramayacak. Şu anda kuraklıktan dolayı çiftçinin durumu vahim, gördüğünüz gibi Tunca kurudu. Nehrin ilk geldiği yerlerde belki üreticiler sulayabilir ama oradan sonra dünya kadar çeltik var, bunların hepsi kuruyup gidecek kuraklık böyle devam ederse. Bunun önlemi yok. Bulgar salarsa belki su gelir ama onlar da salmaz çünkü orada da su olmadığı söyleniyor" diye konuştu.