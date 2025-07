Merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde oturan Emre Eker, nehrin kuruması nedeniyle çeltiklere su veremediklerini belirterek, "Çeltiklerimizi ektik mayıs ayında. Şu zamana kadar suyumuz vardı. Sulamamızı gerçekleştirdik. Çeltiklerimiz 40-50 günlük oldular. Tunca Nehri, şu an kuruduğu için çeltiklerimize su veremiyoruz ve yerlerimiz kurumaya başladı. Eğer 10-15 gün daha su veremezsek ürünlerimiz mahvolmaya başlayacak. Geçen yıl da aynı şekilde kuraklık oldu. Bayağı bir kaybımız oldu. Ürün kaybı ve verim kaybı olmak üzere zor duruma düştük. Şu an devletimizden Tunca Nehri'ne su salınmasını bekliyoruz. Biz yapmamız gerekeni yaptık, ürünümüzü çıkardık ama şu an suyumuz yok. Ürünlerimize su veremiyoruz. Bu ürünlerin 100-120 gün su içinde kalması gerekiyor. Su olmadığı zaman verim kaybı yaşıyoruz, ürünlerimiz kuruyor, mahvolmaya başlıyor. Bir 15 gün daha suyumuz gelmezse ürünlerimiz kuruyacak. Bulgaristan'dan su bekliyoruz" dedi.