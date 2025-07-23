Valiliğin başlattığı kontrollü sulama aracılığıyla çeltiklerini doldurmaya çalışacaklarını söyleyen Eker, "Aşağı doğru cezaevine kadar Tunca Nehri'nden suyun inmesini bekliyoruz. Kademeli olarak sulama yapılacak. 2-3 gün zamanımız var. Doldurabildiğimiz kadar yerlerimizi dolduracağız. Bu şekilde sezonumuzu geçirmeye çalışacağız. Geçen yıl da aynı şeyleri yaşadık. 2 metreküp bize yetmiyor. Tabii azalan ekilişler var. Şu zamana kadar geldik, 2-3 metreküple ama şu an çeltiklerin en çok su istediği zaman olduğu için önlem almamız gerekiyor. Ya yatağın içinde bazı önlemler almamız gerekiyor, ya da ülkemizin bir barajını bitirmesi gerekiyor. Bu başlanan Çömlek Köy Barajı’nın mesela bitmesi gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde baraj olmadığı zaman suyu toplamaya bir yerimiz olmadığından Bulgaristan'dan gelen suyla bu kadar oluyor. Şu an karamsar durumundayız. Ne yaşayacağımızı da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.