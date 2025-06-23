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        Haberler Gündem Çevre Tunca alarm veriyor: Kuruma noktasında | Son dakika haberleri

        Tunca Nehri alarm veriyor: Su seviyesi kuruma noktasında

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi. Çevre sakinlerinden Metin Özkan, "Tunca Nehri'nin su seviyesinin bu kadar düştüğünü hiç görmedim. Buranın coşkun aktığı zamanları biliyorum. Gün geçtikçe su azalıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:48
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          Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da artması sonucu, Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde su seviyesi kritik noktalara düştü.

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          Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

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          Akışın azaldığı bölümlerde nehir yatağı bitki ve yosunla kaplandı. Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

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          Çevre sakinlerinden Metin Özkan, kuraklık ve sıcak havaların nehri olumsuz etkilediğini söyledi.

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          Nehirde su seviyesinin düştüğünü belirten Metin Özkan, "Tunca Nehri'nin su seviyesinin bu kadar düştüğünü hiç görmedim. Buranın coşkun aktığı zamanları biliyorum. Gün geçtikçe su azalıyor. Bu azalma bizi üzüyor. İklim değişikliğinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Mutlaka bilinçli kullanılmalı. Gerek çiftçilerimiz gerek vatandaşlar dikkatli şekilde suyu tüketmeli. Suyumuz biterse hayat biter" ifadelerini kullandı.

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          Recep Körpe ise nehirdeki su seviyesinin çok azaldığını dile getirdi.

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          Kuraklık nedeniyle bu durumun yaşandığını anlatan Recep Körpe, "Ben 50 yıldır nehri hiç bu kadar kurak görmedim. Bu sene tamamen kuruyabilir. İstenen yağışlar olmuyor. Tarımsal sulama da başladı. O yüzden nehir suyla beslenemiyor. Geçen günlerde yağmur yağdı ama çiseleme şeklinde geçti. Önceki yıllarda buralarda taşkınlar olurdu, şimdi kuraklıkla boğuşuyoruz" diye konuştu.

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