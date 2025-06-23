Kuraklık nedeniyle bu durumun yaşandığını anlatan Recep Körpe, "Ben 50 yıldır nehri hiç bu kadar kurak görmedim. Bu sene tamamen kuruyabilir. İstenen yağışlar olmuyor. Tarımsal sulama da başladı. O yüzden nehir suyla beslenemiyor. Geçen günlerde yağmur yağdı ama çiseleme şeklinde geçti. Önceki yıllarda buralarda taşkınlar olurdu, şimdi kuraklıkla boğuşuyoruz" diye konuştu.