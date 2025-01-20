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        Haberler Spor Futbol Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a özür mesajı! - Futbol Haberleri

        Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a özür mesajı!

        Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına bahis oynadığını iddia etmiş ve Yalçın'dan kendisine çok sert cevap gelmişti. İkili arasında yaşanan bu diyalog, HT Spor Gündem'de yorumlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:30
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        Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a özür!
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        Geçtiğimiz günlerde eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına da bahis oynadığını iddia etmişti.

        Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e çok sert bir cevap gelirken; HT Spor Gündem'de Ahmet Selim Kul ile Cem Dizdar, ikili arasındaki geçen diyalogu değerlendirdi.

        Konuyla ilgili konuşan Dizdar, "Yaşanılan şeyler aslında yaşayanların değil, daha çok tanıklık edenlerin ve daha çok kurgusal ve kendi yaşadığı gibi anlatılan hikayelere dönüşüyor. Bu oyundan bağımsız, gösteriye dayalı bir şey. Belli ki birilerinin de canını acıtıyor. Sergen Yalçın belli ki yorulmuş. Dünyada bin tane derdim var benim, bari burada güleyim. Derdini çözmek için bir şey yapıyor musun? Tümer Metin mizah yapıyor. Mourinho'nun yaptığı mizah değil mi, dalga geçiyor bizle diyorlar. Senden teknik direktörlük öğrenecek hali yok. Bizle, ülkeyle dalga geçiyor diyorsun. Aynı durum burada da var. Dünyanın dertlerini, oyunun sorunlarını aynı mizaha ve espriye yaklaştığımız samimiyette yaklaşsak aslında sorunlarımızı hep birlikte çözeriz." dedi.

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        NELER OLMUŞTU?

        Tümer Metin: Sergen büyük bir kupon yapmış

        Sergen ile bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş sadece bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor, derdi orası yani.

        Sergen Yalçın: Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız!

        Artık bunlardan bıktım, kimin ve hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum, kardeşim dün yine hastaneye yattı. Ailecek perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim ya! Yeter yani yeter! Bıkmadınız mı?

        Tümer Metin: Özür dilerim, takdiz sizlerin

        Tamamen soyunma odasında yapılan bir esprinin buralara gelmiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığımı ve bu anlamda "eksikliğimi" kabul ettiğimi samimiyetle bilmenizi temenni eder, önce Sergen Hoca'dan ve tüm kamuoyundan verdiğim meşguliyet için özür dilerim. Takdir sizlerin.

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