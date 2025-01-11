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        Haberler Televizyon Tüm kategorilerde birinci 'Kızılcık Şerbeti'

        Tüm kategorilerde birinci 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle tüm kategorilerde yine birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:18
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda; 13.64 izlenme oranı, 35.03 izlenme payı, ABC1’de 12.82 izlenme oranı, 31.41 izlenme payı, Total grubunda; 9.48 izlenme oranı, 24.68 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlanan bölüme, yangında ağır yaralanan Nilay’dan gelen ölüm haberi damga vurdu. Soluksuz izlenen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Türkiye’de 11 saat, Dünya gündeminde ise yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer aldı.

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        NİLAY ÖLDÜ!

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 83. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Büyük yangın felaketini yaşatan Görkem, babası Resul ile hayatını kaybederken Nilay, ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan Nilay’ın yoğun bakıma alındığı bölümde Sevtap, sırrını Ünallar’dan daha fazla saklayamadı. Sevtap, Mustafa’ya Nilay’ın annesi olduğunu kızının isteğiyle sakladığını itiraf etti.

        Sevtap, Nilay’ın annesi olduğunu itiraf etti;

        Resul’un ölümüyle yeni bir sayfa açmak isteyen Asude, Abdullah’a, ortaklığı kendisinin yürüteceğini açıkladı. Asude’nin hisselerinin başına geçmesi Abdullah ve Ömer’i kaygılandırdı. Nilay’ı kaybetme korkusu yaşayan Pembe’ye, Meri’nin moral vermesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne olurken Kıvılcım ve Ömer’in yeniden bir araya geldiği romantik sahneler beğeni topladı.

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        Kıvılcım ve Ömer’in romantik dakikaları;

        Nursema, İlhami’ye âşık olduğunu Firaz’a anlattı. Nursema’nın da kendisinden hoşlandığını sanan Firaz büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fatih’in isteğini kırmayan Doğa, Ünallar’ın evine yemeğe gittiğinde Mustafa, Sevtap’tan acı haberi aldı. Nilay’ın durumunun ağırlaştığını öğrenen Mustafa sarsılırken tüm aile Nilay’a veda etmek için hastaneye gitti. Duygusal anların yaşandığı bölümün final sahnesinde hastaneye yetişen Ünallar, Sevtap’ın “Gitti kızım” feryadını duyduklarında yıkıldılar. Aynı anda Abdullah bebeğin ilk kez ‘Anne’ demesi yürekleri dağladı.

        İşte geceye damga vuran duygu dolu anlar;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

        “BİRLİKTE HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ!”

        Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Ünal ailesinin ayakta durmaya çalıştığı tanıtımda Firaz’ın Nursema’dan hoşlandığını fakat Nursema’nın gönlünde başka biri olduğunu İlhami’ye anlatması dikkat çekti. Ünallar’ın ortağı olarak ayaklarını denk almasını söyleyen Asude’nin çıkışı merak uyandırırken Fatih ve Doğa’nın aşk dolu dağ tatilinden ilk sahneler beğeni topladı. Kıvılcım’ın arkadaşı Işıl’ı karşıladığı tanıtımıyla yeni bölüm büyük merakla bekleniyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20:00’de SHOW TV’de.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 84. Bölüm Tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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