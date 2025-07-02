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        Bakanlık duyurdu: Tüm hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış görülmesi nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu belirterek, alınan tedbirlerin hayvansal gıda temininde aksamaya yol açmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:23
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        Tüm hayvan pazarları kapatıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası şap hastalığında artış görülmesi nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığıyla ilgili mevcut serotipe karşı geliştirilen aşılar, yoğun aşılama kampanyaları ve tedbirler sonucu, geçen yıl bir önceki yıla göre hastalık oranında yüzde 80 düşüş sağlandığı ifade edildi.

        HASTALIĞIN YENİ BİR SEROTİPİ OLAN "SAT1" TESPİT EDİLDİ

        Kurban Bayramı öncesi ve sırasında da hayvan hareketleriyle ilgili yeni uygulamaların devreye alındığı vurgulanan açıklamada, hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1"in tespit edildiği kaydedildi.

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        Açıklamada, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından bu serotipe karşı etkili bir aşının hızla geliştirildiği ve sahada uygulanmaya başlandığı bilgisi verilerek, Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketleri sebebiyle SAT1 hastalık mihraklarında artış gözlemlendiği aktarıldı.

        "MEVCUT STOKLAR SÜRECİ KARŞILAYACAK DÜZEYDE"

        Hastalığın yayılımının engellenmesinde hayvan hareketlerinin durdurulmasının dünya genelinde sıklıkla başvurulan standart bir tedbir olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur.

        Bu karar, yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasını hızlandırmak amacıyla alınmış olup, geçici ve önleyici bir hayvan sağlığı tedbiridir. Aşılama çalışmaları hızla devam etmekte olup, hayvan popülasyonumuzun tamamının aşılanmasını takiben alınan tedbirler, hastalık durumu takibe alınarak kademeli olarak kaldırılacaktır.

        Bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir. Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir."

        "KIRMIZI ET TÜKETİMİNDE HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR"

        Şap hastalığının insanlara bulaşmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmadığı bildirildi.

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        #tarım ve orman bakanlığı
        #şap hastalığı
        #hayvan pazarları
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