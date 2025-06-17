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        Haberler Magazin Tülin Şahin'in annesi böbrek nakli ameliyatı oldu - Magazin haberleri

        Tülin Şahin'in annesi ameliyat oldu

        Tülin Şahin, uzun süredir diyalize giren annesinin böbrek nakil ameliyatı olduğunu açıkladı. Böbrek naklinin hayat kurtardığına dikkat çeken Şahin; "Çok şükür her şey yolunda. Allah tüm böbrek hastalarına acil şifalar versin. Organ bağışından çekinmeyin, korkmayın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:49
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        Annesi ameliyat oldu
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        Tülin Şahin, annesinin böbrek nakil ameliyatı olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 yıldır annesinin diyalize girdiğini söyleyen Şahin; "1 yıldır süren yoğun testler, bir sürü ameliyatlar, sonucu derin bir oh... Böbrek naklinde ilk 48 saat kritiktir. Çok şükür her şey yolunda. Arayan soran herkese tek tek teşekkürler. Yaklaşık 3 yıldır süren diyalize artık son" ifadelerini kullandı.

        Ardından "Böbrek nakli hayat kurtarır" diyerek böbrek naklinin önemine dikkat çeken Tülin Şahin, son olarak sözlerini; "Allah, tüm böbrek hastalarına acil şifalar versin. Organ bağışından çekinmeyin, korkmayın" ifadeleriyle sonlandırdı.

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        #tülin şahin

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