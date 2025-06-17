Tülin Şahin, annesinin böbrek nakil ameliyatı olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 yıldır annesinin diyalize girdiğini söyleyen Şahin; "1 yıldır süren yoğun testler, bir sürü ameliyatlar, sonucu derin bir oh... Böbrek naklinde ilk 48 saat kritiktir. Çok şükür her şey yolunda. Arayan soran herkese tek tek teşekkürler. Yaklaşık 3 yıldır süren diyalize artık son" ifadelerini kullandı.

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Ardından "Böbrek nakli hayat kurtarır" diyerek böbrek naklinin önemine dikkat çeken Tülin Şahin, son olarak sözlerini; "Allah, tüm böbrek hastalarına acil şifalar versin. Organ bağışından çekinmeyin, korkmayın" ifadeleriyle sonlandırdı.