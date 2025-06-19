Tülin Şahin: Farkındalık için yaptım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bir ödül töreninde objektiflere yansıyan Tülin Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tülin Şahin'in uzun süredir diyalize giren annesi geçtiğimiz günlerde böbrek nakil ameliyatı olmuştu. Annesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Şahin, "Çok şükür annem şu an iyi" dedi.

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"İNSANLAR NAKİL OLAYLARINDA ÇEKİNGEN DAVRANIYOR"

Öte yandan annesi operasyondan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla böbrek nakil ameliyatının hayat kurtardığına dikkat çeken Tülin Şahin; "Sosyal medyada videolar çektim, bunu birazcık da farkındalık için yaptım. İnsanlar nakil olaylarında çekingen davranabiliyor, bazı mesajlar vermek istedim" ifadelerini kullandı.