TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini duyurdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm istatistiklerini açıkladı. 2019 yılında 435 bin kişi ölürken, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin 938 ve 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti.
Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu.