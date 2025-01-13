Tuğba Özerk, Rauf Raif Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı

Şarkıcı Tuğba Özerk, 2012'de vefat eden Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile andı.

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Özerk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıbrıs’ın Gururu ve Mücadele Ruhu: Rauf Raif Denktaş. Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinde iz bırakan, özgürlüğün ve barışın simgesi Rauf Raif Denktaş, hayatımızda ve yüreğimizde derin izler bırakan bir lider... Aynı zamanda aile dostumuz ve değerli klibimde bana eşlik eden özel bir insan. Onun hatıralarıyla, mücadele dolu yaşamıyla ilham bulduğum bu yolda, Kıbrıs’ın tarihine ışık tutan anılarını paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kıbrıs’ın sonsuz maviliklerine adanmış bu Reels, onun değerli hatırasına.