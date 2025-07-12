Tuğba Özerk, denize giremedi
Şarkıcı Tuğba Özerk, Çeşme'de halk plajında objektiflere yansıdı
Giriş: 12.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:07
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; her yıl yaz sezonunu Çeşme Ilıca'daki yazlığında açan Tuğba Özerk, halk plajında görüntülendi.
Köpeğiyle beraber deniz kenarında objektiflere yansıyan şarkıcı, havanın çok rüzgarlı olmasından dolayı denize giremedi. Sahilde annesi ve akrabalarıyla oturan Özerk, uzun sohbet sonrası plajdan ayrıldı.
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