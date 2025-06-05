Tuğba Özerk'e dört dörtlük kutlama

Tuğba Özerk doğum gününü yakın dostları ve ekip arkadaşlarıyla birlikte, Ataköy’deki bir mekânda kutladı. Beyaz orkideler ve özel şakayıklar kullanılan doğum günü pastasındaki "Kraliçe" yazısı dikkatleri çekti.

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44’üncü yaşını kutlayan ünlü şarkıcı, mutluluğunu esprili bir şekilde dile getirdi; "Artık dört dörtlük bir yaştayım. Dostlarımla birlikte yeni yaşımı ve bir ay önce yayınladığım 'Dertliyim Arkadaş' şarkımın başarısını kutladık. Çok şükür, yeni yaşım bana pek çok güzellik getirdi" dedi.