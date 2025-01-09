Tüfekle oynarken kardeşini vurdu!
Muş'ta feci bir olay yaşandı. Kentte 15 yaşındaki ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu 13 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
Muş'un Malazgirt ilçesinde B.K.’nin (15), tüfekle oynarken kazara vurduğu kız kardeşi Ş.K. (13), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ş.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Ş.K., Aslankaya köyünde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.